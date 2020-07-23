Yunusemreli judocu Halime'ye en büyük destek dedesinden

Yunusemre Belediyespor judocusu Halime Deveci, dedesi İsmail Karadağ'ın yönlendirmesiyle başladığı judo sporunu 3 yıldır ara vermeden severek yapıyor.

Yunusemre Belediyespor judo sporcusu Halime Deveci, en büyük desteği dedesi İsmail Karadağ’dan görüyor. Torununu spor yaparken de yalnız bırakmayan dede Karadağ, onun başarılı bir sporcu olmasını istiyor. Kendisi de Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu Şefi olarak görev yapan İsmail Karadağ, torunu Halime Deveci’nin küçüklüğünden beri kendisiyle birlikte salona geldiğini, sporculara hayranlık duyduğunu belirtti. Torununun idmanlarını yakından takip ettiğini ifade eden Karadağ, “Ben torunumun sporcu olmasını istiyordum. Torunuma her türlü desteği veriyorum, vermeye de devam edeceğim. Torunumun sporcu olması da bizleri çok mutlu etti. Kendisi 3 yıldır Yunusemre Belediyespor takımının sporcusu. Torunum bu sporu yaparken çok mutlu. Torunuma emeği geçen antrenörlere ve Yunusemre Belediyespor‘a teşekkür ediyorum” dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Antrenörü Orhan Akdemir ise ailelerin desteğinin sporcuların başarısında önemli bir etken olduğunu aktararak, şunları söyledi: ”Halime kızımız kulübümüzde 3 yıldır spor yapıyor. 2009 doğumlu, gelecek vaat eden sporcularımızdan biri. Sporcularımızın ailelerinin bu tür destekleri ve teşvikleri bizleri çok memnun ediyor”

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