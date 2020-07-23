Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ali Kaçman (17) yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu, Erbiller Kavşağı'nda meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden Ali Kaçman yönetimindeki elektrikli bisiklete, kontrolsüz şekilde yan yoldan çıkan Ali Yıldız'ın (54) kullandığı 45 TF 853 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Kaçman, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Kaçman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-07-23 14:25:02



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