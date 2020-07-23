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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeliha Öter bir yıl daha Turgutlu Belediyespor’da

İHA

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarında Zeliha Öter ile bir yıllık sözleşme yeniledi.

Zeliha Öter bir yıl daha Turgutlu Belediyespor’da

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarında Zeliha Öter ile bir yıllık sözleşme yeniledi.
Geçtiğimiz yıl Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın girişimleri sonucu kurulan ve Turgutlu tarihinde ilk kez bölgesel ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2020 2021 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Turgutluspor Belediye Kadın Basketbol Takımı Zeliha Öter ile yoluna yeni sezonda da devam edecek. Bir yıl daha Turgutlu Belediyespor forması giyerek maçlarda Turgutlu’yu temsil edecek olan Zeliha Öter ile 2020 2021 sezonu için imza töreni düzenlendi.
Zeliha Öter’in bir sezon daha Turgutlu Belediyespor forması giymesi ile ilgili konuşan Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Geçtiğimiz sezon ilk kez bölgesel ligde mücadele eden Kadın Basketbol Takımımızda başarılı bir performans sergileyen oyuncumuz Zeliha Öter bir yıl daha anlaşma sağladık. Turgutlulu sporcuların forma giymesi için kurduğumuz Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımında Zeliha ile sözleşme yenilediğimiz için çok mutluyuz. Yeni sezon için hem iç tranferde hem de dış transferde temas halinde olduğumuz oyuncular var. En kısa sürede anlaşmaları sağlayarak transferlerimizi açıklamaya devam edeceğiz.” dedi.
Turgutlu Belediyespor formasını taşımaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Zeliha Öter, “ Altyapısından yetiştiğim Turgutlu Belediyespor ile sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Bu formayı giymekten her zaman büyük gurur duydum. Uzun yıllar burada kalarak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bana güvenen hocalarımıza ve Belediye Başkanımız Çetin Akın’a, Başkan Yardımcımız ve her zaman yanımızda olan Fırat Honaz’a teşekkür ederim” diye konuştu.
Turgutlu Belediyesinde gerçekleşen törene Zeliha ile birlikte Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, Turgutlu Belediyespor Yöneticisi Emrah Kanık ve Turgutlu Belediyesi Kültür, Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül katıldı.

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