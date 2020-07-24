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Somalı maden işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatı sorunu çözüldü AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan: “Soma’daki maden işçilerimizin kıdem ve ihbar tazminatı sorununu çözdük”

İHA

"İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa milletvekili olması ve Soma'da yaşaması sebebiyle kanun teklifinin kendisi açısından önemine vurgu yaptı.

Somalı maden işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatı sorunu çözüldü AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan: “Soma’daki maden işçilerimizin kıdem ve ihbar tazminatı sorununu çözdük”

“İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa milletvekili olması ve Soma’da yaşaması sebebiyle kanun teklifinin kendisi açısından önemine vurgu yaptı.
Soma’da, 13 Mayıs 2014’te herkesi derinden yaralayan bir maden faciası yaşandığını ve bu faciada 301 maden işçisinin hayatını kaybettiğini anımsatan Özkan, “Bu vesileyle, o kazada hayatını kaybeden maden şehitlerimizi ve bugüne kadar bütün iş kazalarında hayatını kaybeden işçi ve emekçi kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi.
Kaza sonrasında, gerek hayatını kaybeden maden işçilerinin eş ve çocukları gerekse anne ve babalarının hayatlarını idame ettirebilmeleri için birçok düzenlemeye gidildiğini kaydeden Özkan, “Devlet ve hayırsever vatandaşlarımızın iş birliğiyle şehit yakınlarımıza nakdi yardım ve ev yardımı sağlanması, şehitlerimizin bir yakınının kamuda istihdam edilmesi gibi düzenlemeler hayata geçirildi. Yine, bunun yanı sıra, bölgedeki maden işletmelerinde çalışan 12 bini aşkın işçi kardeşimizin işlerine devam edebilmeleri, işsiz kalmamaları, istihdamlarının devam etmesi amacıyla da birçok düzenleme gerçekleştirildi. Bunların arasında, yer altında linyit ve taş kömürü üretimi gerçekleştirilen ocaklarda çalışan işçilerimize 2 asgari ücretten az maaş ödenmemesi, hafta tatillerinin 2 güne çıkarılması ve işçinin açık rızası olmadan fazla çalışma yaptırılamaması gibi düzenlemeler mevcuttu. Bu düzenlemeler sayesinde bugün itibarıyla bölgede 10 binden fazla maden işçimiz 3'ü yer altı ocağı, 3'ü de açık ocak olmak üzere maden işletmelerinde çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.
Kanun teklifinde adı geçen Işıklar, Geventepe ve Atabacası Ocakları ile yine kazanın meydana geldiği Eynez Maden Ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi konusunda kaza sonrası çeşitli çalışmalar yapıldığını hatırlatan Özkan, “Bununla ilgili 2015 yılında yine Meclisimizde gerçekleştirilen bir yasal düzenlemeyle bu alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eliyle işletmeci şirketten tahsili amaçlandı. Bir miktar ödeme yapıldı ancak devamı sağlanamadı. Sonrasında işletmeci şirketle işçinin temsilcisi olan sendika arasında yapılan sözleşmeyle bir miktar daha ödeme sağlandı. Fakat işletmeci şirket, taahhütlerini yerine getirmedi. Bunun neticesinde mahkeme süreçleri yaşandı ve Eynez işletmesinde çalışan işçilerimizin kıdem ve ihbar tazminatlarından TKİ'nin de sorumlu olduğuna dair mahkeme kararları ortaya çıktı. Hazırladığımız kanun teklifiyle de bu hususun çözümü noktasında bugün önemli bir adım atıyoruz. Bu teklifimiz biraz sonra sizlerin oylarıyla kabul edildiğinde, inşallah bu 831 işçimizin de alacakları böylelikle ödenmiş olacaktır” dedi.
Düzenleme dışında kalan Darkale Maden Ocağı işçilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Özkan, şunları kaydetti:
“Darkale Maden Ocağı'nda çalışan işçilerimizle alakalı gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız gerekse TKİ yetkililerimizle görüşmelere devam ediyoruz. İnşallah o işçi kardeşlerimizin de mağduriyetlerini gidermeyi umut ediyoruz. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu kanun teklifinin hazırlanmasında bizlere büyük destek veren başta Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e, Bakan Yardımcımız Sayın Şeref Kalaycı'ya, Grup Başkan Vekillerimize ve kanun teklifimize oy veren milletvekillerimize teşekkür ediyorum.”

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