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Nehrin ortasındaki adacığı zehir bahçesine çevirmişler Manisa’da zehir adası drone ile tespit edildi

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde Gediz Nehri'ndeki bir adacıkta Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin drone destekli gerçekleştirdiği operasyonda 97 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Nehrin ortasındaki adacığı zehir bahçesine çevirmişler Manisa’da zehir adası drone ile tespit edildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Gediz Nehri’ndeki bir adacıkta Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin drone destekli gerçekleştirdiği operasyonda 97 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Gediz Nehri’nin iki kola ayrılarak Çayköy Mahallesi mevkiinde oluşturduğu adacıkta söğüt ağaçları arasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, adacığa dronla operasyon düzenledi. Operasyonda boyları 1.52 metre arasında değişen 97 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, nehir ortasındaki adacıkta kenevirleri eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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