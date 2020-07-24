Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen el bombası imha edildi

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Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, bir vatandaş tarafından bulunan ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen el bombası, jandarmaya bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Kula ilçesine bağlı Hacıtufan Mahallesi Bakacak mevkisinde, bugün öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından boş arazide bir arsada el bombası bulduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Ardından da Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Patlayıcı Madde İmha Timi ekipleri çağrıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen el bombası, kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-07-24 16:38:15



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