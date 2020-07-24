Akhisar Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri devam ediyor

Akhisar Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Açık Hava Yaz Konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. Gölet alanında düzenlenen Açık Hava Yaz Konserleri ile Akhisar’ın yerel sanatçıları seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı.

Güvenli mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde başlatılan Açık Hava Konserlerine Akhisarlılar büyük ilgi gösterdi. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri saat 21.30’da Gölet alanında Akhisarlı yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerin üçüncü hafta programında Müziksel Band Orkestrası ile Asil Deniz Yıldız ve Gökhan Güngör güzel şarkıları ve moral konserleri ile dinleyicilere güzel anlar yaşattı. Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dinleyicilere maske dağıttı ve el hijyeni için dezenfeksiyon uygulaması yaptı.

Konsere, çocukları Ege ve Simge ile katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Akhisarlıların müzik dolu keyifli gecesine ortak oldu. Güvenli mesafe kapsamında renkli ışıkların altında çimlerin üzerine çizilen sosyal mesafe kalpleriyle yaz konserlerinin yaz mevsimi boyunca süreceğini belirten Başkan Besim Dutlulu, “2020 yılı başında yaşadığımız depremler ve ardından dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi süreci hepimizi hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak etkiledi. Bu sebeple, yeni normalleşme sürecinde halkımıza moral vermek, ruhumuzu dinlendirmek ve yaz gecelerimizi eğlenceli hale getirmek için açık hava yaz konserlerimize başladık. Kültür ve sanat etkinliklerimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz bu konserlerimizle Akhisar’ımızın yerel sanatçılarını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız da oldukça keyif aldıklarını dile getiriyorlar. Tamamen ücretsiz olarak yaptığımız halk konserlerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

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