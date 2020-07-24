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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da haziran ayında 6 bin 773 kişi işe yerleştirildi

İHA

Manisa’da haziran ayında 6 bin 773 kişi işe yerleştirildi

Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2020 yılı 2. Olağan Toplantısında konuşan İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan, haziran ayında Manisa’da kamu sektöründe 43 kişi, özel sektörde 6 bin 733 kişi olmak üzere toplam 6 bin 776 kişinin kurum tarafından işe yerleştirildiğini açıkladı.
Manisa İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2020 yılı 2. Olağan Toplantısı Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Binası Toplantı Salonunda, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, toplantının amacının il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsadığını belirtti.
Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Eşref Aslan, Haziran 2020 dönemi faaliyetleri hakkında kurul üyelerine yaptığı bilgilendirmede konuşmasında, “Türkiye genelinde en son açıklanan TÜİK verilerine göre 2020 yılı Nisan dönemi işsizlik oranı yüzde 12,8 istihdam oranı yüzde 41,1 işgücüne katılım oranı da yüzde 47,2 olarak gerçekleşti. Son açıklanan TÜİK verilerine göre 2013 yılsonu itibariyle ilimizdeki işsizlik oranı 5,1 işgücüne katılım oranı yüzde 55, istihdam oranı da yüzde 52,7 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca ilimizin de içinde bulunduğu TR33 Kalkınma bölgesinde yani Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölge bazlı istihdam rakamlarına bakıldığında TR33 bölgesinin 2017 işsizlik oranı yüzde 6,2, 2018 yılı işsizlik oranı yüzde 6,8, 2019 yılı işsizlik oranı da yüzde 9,8 olarak gerçekleşmiştir.” dedi.

Manisa'da 52 bin 571 kayıtlı işsiz var
2020 Haziran ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında, Kuruma müracaat eden 5 bin 481 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini kaydeden Aslan, “3 bin 697 işyeri ziyaret edilerek, Kamu sektöründe 43 kişi, özel sektörde 6 bin 733 kişi olmak üzere toplam 6 bin 776 kişinin işe yerleştirilmesi İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Kuruma kayıtlı işsizlerin 26 bin 541’i erkek, 26 bin 30’u kadın olmak üzere toplam 52 bin 571 kişidir. Kayıtlı işsizlerin 1004’ü engelli, 121’si eski hükümlü ve 1’i de Terörle Mücadelede Yaralananlardan kişilerden oluşmaktadır.” diye konuştu.
2020 yılında İş ve Meslek Danışmanı İş Kulübü Liderleri tarafından 29 grupta 647 kişiye özgeçmiş hazırlama, Mülakat Teknikleri, İş Arama Kanalları gibi farklı konularda eğitim verildiğine dikkat çeken Aslan konuşmasını şöyle tamamladı: “Ayrıca Meslek Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında 200 eğitim kurumu ziyareti, 126 grup görüşmesinde 7 bin 453 kişiye meslek danışmanlığı eğitimi verilmiştir. 2020 Haziran döneminde İl Müdürlüğümüzce açılan Kurs/Programlarından; İşbaşı Eğitim Programı kapsamında açılan 237 programa 2 bin 24 kişi katılmış olup kursiyer cep harçlığı ve Genel Sağlık Sigorta Prim Ödemeleri kapsamında 42 milyon 462 bin 101 TL ödeme yapılmıştır. Mesleki Eğitim Kursları kapsamında çeşitli mesleklerde 8 kurs açılarak 136 katılımcı mezun olmuştur. Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitimlerimiz için 2 milyon 691 bin 454 TL ödeme yapılmıştır. İlimizde toplum yararına program (TYP) kapsamında 1201 vatandaşımız çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmiştir. Bu program için ilimize 27 milyon 215 bin 439 TL ödenek tahsis edilmiştir. Pasif İş Gücü Programları kapsamında; İşsizlik Ödeneğinden; 5 bin 51 kişi, Kısa Çalışma Ödeneğinden 45 bin 537 kişi ve Nakdi Ücret Desteğinden 24 bin 618 kişi yararlanmıştır.”

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