Evin bahçesinde kenevir yetiştirmiş Bahçede sebze yerine kenevir yetiştirmiş

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Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi’nde bir evin bahçesine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 73 kök hint keneviri ile 278 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Adala Jandarma Karakol Komutanlığı ve Salihli İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Gökçeköy Mahallesinde M.T.’ye ait eve operasyon düzenledi.

Drone yardımı ile yapılan aramada evin bahçesinde boyları 2,5 ile 3 metre arasında değişen 73 kök kenevir bitkisi ve evin eklentisinde 278 gram kubar esrar ve esrar içmek için kullanılan kova tabir edilen aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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