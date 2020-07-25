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Manisa'da bugüne kadarki en büyük kenevir operasyonu Piyasa değeri 27,5 milyon TL olan toplam 10 bin 885 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İHA

Manisa'da bugüne kadarki en büyük kenevir operasyonu Piyasa değeri 27,5 milyon TL olan toplam 10 bin 885 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri 27,5 milyon TL olan 10 bin 885 kök yasa dışı ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi. İmha edilen kenevir bitkisi sayısının Manisa'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.
Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve istihbarat şube personeli, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bugün, Manisa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde drone ile yapılan kontroller ve arazi araması esnasında Yukarı Çobanisa Mahallesi sınırlarında su kanalı kenarında bulunan arazide; bakımı yapılmış, boyları 2,53 metre arasında değişen 10 bin 855 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 27,5 milyon TL olduğu belirlendi. Kenevir bitkisinden numune alındıktan sonra kalanı, ekipler tarafından imha edildi. Kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan imha edilen kenevir bitkisi sayısının Manisa'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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