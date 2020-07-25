Manisa FK, TFF 1. Lig yolunda finale kaldı TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final: Manisa FK: 1 - Sancaktepe FK: 0

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TFF 2. Lig PlayOff Yarı Final maçında Manisa Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 10 mağlup ederek, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu. Manisa FK ile Tuzlaspor, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de finalde karşı karşıya gelecek.



Stat: Titanic Mardan

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mustafa Savranlar xx, Deniz Caner Özaral xx

Manisa FK: Ömer xxx, Mehmet xx, Ali xx, Salih Zafer xx, Erhan xxx (Orhan dk. 89 ?), Sertaç xx (Zahit dk. 83 xx), Onur xx, Nizamettin xxx (Galip dk. 89 ?), Emir Alagöz xx (Oğuz dk. 51 xx), Umut xx, Serdar xx (Sinan dk. 83 xx)

Sancaktepe FK: Emre x, Erdinç x, David Deniz x (Ahmet dk. 85 ?), Muharrem xx, Alaattin Hamza x (Selim dk. 46 x), Melik xx, Can xx, Halil İbrahim x (Ogün dk. 90+3 ?), Mehmet Ozan x (Bilal dk. 90+2 ?), Mert xx, İrfan x (Behlül dk. 74 x)

Gol: Nizamettin (dk. 66) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Erdinç, Mert, Selim, (Sancaktepe FK), Emir Alagöz, Sertaç, Salih Zafer, Oğuz, Umut, Erman (Manisa FK)

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