"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet Turhan ALTAY/AHMETLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde bir TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobil sürücüsünün ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı. Akaryakıt istasyonu çalışanı ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, geçen perşembe günü Gökkaya Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. TIR sürücüsü, önünde seyreden otomobilin ani frene basması sonucu kaza yapmamak için akaryakıt istasyonuna daldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin TIR'ın altına kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Ahmet Turhan ALTAY

2020-07-25 12:09:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.