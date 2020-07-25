Süs havuzunda tehlikeli serinlik

"O kurnadan bu kurnaya"

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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi gördüğü bu günlerde sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzlarına girerek serinliyor. Yasak ve tehlikeli olmasının yanı sıra çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki süs havuzuna giren çocuklar, elektrik hattı bulunan havuzda elektrik kaçağı olabileceği riskini umursamamaları dikkatlerden kaçmadı.

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