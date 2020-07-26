Somaspor 2'nci Lig aşkına



SOMA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de Play-Off yarı final maçında Muğlaspor'u 2-0'lık skorla yenerek eleyen Somaspor, yarın final mücadelesinde Pazarspor'la kozlarını paylaşacak. Antalya'da Calista Sports Center'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı takım, Pazarspor'u yenmesi halinde tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, "Önümüzde bir maç kaldı. Belki 90 dakika, belki 120 dakika, belki de penaltılarla kaderimizin belli olacağı bir karşılaşma var. Hedefimiz kupayı Soma'ya götürmek. Oyuncularıma güvenim tam. Şampiyonluğu taraftarımızla kutlayacağımıza inanıyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2020-07-26 13:20:01



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