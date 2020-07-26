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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da 5 farklı ekip 800 kilometrelik asfalt hedefi için çalışıyor

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonunda belirlediği 800 kilometre yol yapımı hedefine ulaşmak için eş zamanlı olarak 5 farklı ekiple sahada yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Selendi ilçesinde de Kazıklı Mahallesi ile bağlıları arasındaki toplam 13 kilometrelik yolun 7 kilometresinin asfalt atımı tamamlandı.

Manisa’da 5 farklı ekip 800 kilometrelik asfalt hedefi için çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonunda belirlediği 800 kilometre yol yapımı hedefine ulaşmak için eş zamanlı olarak 5 farklı ekiple sahada yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Selendi ilçesinde de Kazıklı Mahallesi ile bağlıları arasındaki toplam 13 kilometrelik yolun 7 kilometresinin asfalt atımı tamamlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz ile birlikte Selendi ilçesi Kazıklı Mahallesi ve bağlıları arasında devam eden yol yapımını inceledi. İncelemeler esnasında Büyükşehir Belediyesi heyetine Kazıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Karabacak, Yenice Mahalle Muhtarı Faruk Köse ve mahalle sakinleri de eşlik etti.

13 kilometrenin 7 kilometresi tamamlandı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiye Şefi, yol yapımını inceleyen heyete çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 13 kilometrelik bir güzergahta 7 kilometrenin tamamlandığını ve Kelahmetler ile Moralılar bağlıları arasında çalıştıklarını belirten şantiye şefi, Hacıkahyalar ve Sarıibrahimler arasındaki yolun yapımı ile bölgedeki çalışmaların noktalanacağını aktardı.

Öztozlu, "Yol medeniyettir diyerek bahane üretmeden çalışıyoruz"
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Kazıklı ve bağlıları arasında gerçekleştirilen satih kaplama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmaların kısa süre önce başladığını ve ciddi bir mesafe kat edildiğini aktaran Öztozlu, "Biz, köylü milletin efendisi sözünü düstur kabul ettik. Bu düşünceden hareketle çalışmalarımız sürdürüyoruz. Başkanımız Cengiz Ergün'ün daha önce de deklare ettiği 'Hizmet doğudan başlar' ilkesiyle çalışmalar Selendi ilçemizden başlandı. Ekiplerimiz 40 derece sıcakta, asfaltta çalışıyorlar. Operatöründen tırmıkçısına, kamyon şoföründen distribütörüne kadar, mıcır naklini yapandan bayrak sallayan arkadaşımıza kadar çalışan tüm arkadaşlardan Allah razı olsun. Bahane üretmeyip, bayram seyran demeden ekiplerimiz çalışıyor. Cengiz Başkanımız, yol medeniyettir düşüncesinden hareketle, yollar için ciddi bir kaynak aktardı. 1 milyon 100 bin ton malzeme aldık. 40 tane aracı filomuza dahil ettik. 50 milyon kredi sağlandı. Bu sene başkanımızın bizlere verdiği 800 kilometrelik asfalt hedefi vardı. Bu hedefi inşallah gerçekleştireceğiz. Aynı anda 5 farklı noktada asfalt çalışması yapıyoruz. İnşallah bir 15 gün içinde Selendi ilçesindeki çalışmaları noktalayıp, başka bir ilçeye geçiş yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşı da muhtarları da mutlu eden çalışma
Çalışmaları inceleyen Kazıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Karabacak, "Cengiz Ergün başkanımız ve Nurullah Savaş başkanımıza, çalışan ekiplerimiz, daire amirlerimize köylüm adına teşekkür ediyorum. Kışın çamurdan yazın tozdan topraktan kurtardınız. Başkanlarımız varsa, biz de varız. Allah razı olsun." derken, Kazıklı Mahallesi ile aynı güzergahı kullanan Yenice Mahalle Muhtarı Faruk Köse de, "Cengiz Ergün ve Nurullah Savaş başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Daire amirlerime, çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bizleri yol derdinden kurtardılar. Köylüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Çalışmalar esnasında ekiplere kolaylıklar dileyen Mehmet Kaya isimli mahalle sakini de şunları söyledi: “Bu yol, toz dumandı. Bizleri, tozdan dumandan kurtardılar. Cengiz Başkanımız da Nurullah Başkanımız da vaatlerini yerine getirdiler. Yolun, ne demek olduğunu büyükşehirle öğrendik. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun."

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