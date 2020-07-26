Azmetti, 6 ayda 23 kilo verdi Manisalı 54 yaşındaki ev hanımı düzenli sporla 6 ayda 23 kilo verdi Televizyondaki aşırı kilolu kadınların yaşadıkları sıkıntıları gören kadın 'Ben de öyle olurum' korkusu yaşayınca fazla kilolarından kurtuldu

Manisalı 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Serpil Savmaz, televizyondaki aşırı kilolu kadınların yaşadıkları sıkıntıları görünce, 'Ben de öyle olurum' korkusu yaşayarak, Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali’nde uzman eğitmen eşliğinde düzenli spor yaparak, 6 ayda 23 kilo verdi.

Yunusemre’de yaşayan 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Serpil Savmaz, Yunusemre Belediyesi Yenimahalle Hanımlar Lokali’nde uzman eğitmen eşliğinde düzenli spor yaparak 6 ayda 23 kilo verdi.

Televizyonda kilolu kadınların yaşadıkları sıkıntıları görünce ‘Ben de öyle olurum’ diyerek zayıflamaya karar veren 54 yaşındaki Serpil Savmaz, Yenimahalle Hanımlar Lokali’nde 6 ay spor yaparak 23 kilo verdi. Büyük bir gayretle kilolarından kurtulan Savmaz, yeni görüntüsünden oldukça memnun. Kendisine bu imkanı tanıyanlara teşekkür eden Serpil Savmaz, “Televizyonda kilolu kadınların yaşadıkları sıkıntıları görünce zayıflamaya karar verdim. Sağlıklı zayıflamak adına Yenimahalle Hanımlar Lokali’nde spor kursuna kayıt yaptırdım. Spor eğitmenimiz Zarife Tok eşliğinde düzenli olarak spor yaparak zayıfladım. Pandemi döneminde de dikkat ederek 6 ayda 23 kilodan kurtuldum. Bizlere bu imkanı sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Savmaz’ın iyi ve motive bir öğrenci olduğunu dile getiren Yenimahalle Hanımlar Lokali Beden Eğitimi Eğitmeni Zarife Tok ise sağlıklı yaşam için sporun şart olduğunu ifade etti. Tok, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizim için insanın azmi çok önemli. Sonucumuz çok güzel oldu. Serpil ablamız azmederek, spor yaparak kilo vermeyi başardı. Spor yapmak isteyen hanımlarımız Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne ya da hanımlar lokallerine giderek başvurabilir” ifadelerini kullandı.

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