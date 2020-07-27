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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

DHA

Akhisarspor - Fatih Karagümrük maçının ardından


AKHİSAR,(DHA) - 
TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda Akhisarspor´u tek golle yenen Fatih Karagümrük, adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, çok stratejik bir maç oynadıklarını, ilk yarıda kontrollü bir oyunu tercih ettiklerini ve ilk yarıda Fatih Karagümrük'e fazla pozisyon vermediklerini ancak kendilerinin de üretemediğini dile getirdi. İkinci devreye ise taktik değişiklikle başladıklarını ifade eden Yulmaz Vural, 71'inci dakikada Sabo'nun attığı sert şutta kaleci Milan Lukac'ın topu göremediğini ve geciktiğini dile getirdi. Yılmaz Vural, "Fatih Karagümrük play-off'ta Adana Demirspor'un rakibi oldu tebrik ediyorum. Bize nasip olmadı, Fatih Karagümrük bunu başardı. Pandemi dönemi dahil zor günler yaşandık. 35 yıllık antrenörlük hayatımda bu kadar uyumlu çalıştığım bir ekip olmadı. Her şeye rağmen 27 kişilik oyuncu grubuna çok teşekkür ediyorum. Maalesef bu kadar iyi niyete, çalışmaya, takım olmaya rağmen başaramamış olmak beni çok üzdü" diye konuştu.
Yılmaz Vural, Akhisarspor'daki görevinin sona erdiğini ifade ederek, "Destek görmek zorunda. Mali tablo engel olabilir. Yönetim kuruluna destek olunması şart" dedi. 
ATILAY CANEL: "HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK"
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise galibiyeti taraftara armağan ettiklerini dile getirerek "Final aşaması iki basamaklı bir oyun. Biz birinci basamakta yapılmayacak hatalar yaptık. Bunlardan dersler çıkararak, buradan mutlu şekilde dönüyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yılmaz Vural'ın açıklamaları
-Atılay Canel'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar DHA
2020-07-27 00:31:38

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