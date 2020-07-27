Turgutlu şampiyonluğu doyasıya kutladı

TFF 3. Lig 3. Grup final maçında Karşıyaka'yı yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Turgutluspor'da taraftarlar Atatürk bulvarını şölen yerine çevirdi.
TFF 3. Lig 2. Grup PlayOff finalinde Turgutluspor, Antalya’da Karşıyaka’yı penaltılara giden maçta 53 yendi ve adını TFF 2. Lig'e yazdırdı. Karşılaşma sonrası Turgutlu’da büyük coşku yaşandı. Atatürk bulvarında toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.
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