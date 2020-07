Yılmaz Vural: “Sonuç olarak fiziki anlamda bu güzel takımın hocası şu an itibariyle değilim” Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: “Bu kadar iyi niyete, bu kadar çalışmaya, bu adar düzgün bir takım olmamıza rağmen başaramamış olmak hepimizi üzdü”

TFF 1. Lig PlayOff yarı final rövanş maçında sahasında Fatih Karagümrük'e 10 yenilen Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Sonuç olarak fiziki anlamda bu güzel takımın hocası şu an itibariyle değilim” dedi.

TFF 1. Lig PlayOff Yarı Final rövanş maçında Akhisarspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 10 yenilerek Süper Lig’e yükselme şansını kaybetti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Çok stratejik bir maç oynadık. Birinci devre kontrollü bir top oynadık. Pozisyon vermedik ama pozisyon da bulamadığımız bir devreyi geride bıraktık. İkini devre farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıktık. 423 düzenini 442’ye çevirdik. Bizden çok çok iyi oynayan bir takım vardı karşımızda. Ben sistemi değiştirdim ondan sonra oyun farklı bir yöne döndü. Çok sayıda pozisyon bulduk değerlendiremedik. 71. dakikada gol yedik. Pozisyondan sonra 2 oyuncu daha değiştirdik, 3 oyuncu değiştirmiştik zaten. Yaptığımız ataklar yetmedi ve Karagümrük karşılaşmadan galip ayrıldı ve Adana Demirspor’un rakibi oldu. Karagümrük’ü tebrik ediyorum. Maalesef bize nasip olmadı. Ben göreve başladığım 30 Ocak’tan beridir bugüne kadar futbolcularımla birlikte kenetlendik. Oyunlarımın hepsine teşekkür ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık. Hepsinin Allah yardımcısı olsun, yolları açık olsun. Maalesef bu kadar iyi niyete, bu kadar çalışmaya, bu adar düzgün bir takım olmamıza rağmen başaramamış olmak hepimizi üzdü. Bundan sonrasıyla ilgili Akhisarspor’umuz tekrar Süper Lig’e çıkmak için bu markaya sahip çıkılması için destek olunması şart. Biz elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. ‘Ah şunu neden yapmadık’ dediğimiz bir şey yok” diye konuştu.



“Sonuç olarak fiziki anlamda bu güzel takımın hocası şu an itibariyle değilim”

Bir gazetecinin 30 Ocak’ta başladığı görevinin devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya da cevap veren Vural, “Biliyorsunuz benim sözleşmem Mayıs 30’unda bitti. Yani benim kalmam veya gitmem kendimle alakalı bir konu değil. Yönetim kurulumuz var. Sonuç olarak fiziki anlamda bu güzel takımın hocası şu an itibariyle değilim. Yani resmi anlamda. Ama gönül anlamında ölene kadar unutmayacağım camialardan bir tanesi. Çok seviyorum burayı da. Arkadaşlarımı da yöneticilerimi de çok seviyorum. Hep birlikte verdiğimiz çaba sonuç getirseydi çok mutlu olurdum. Kafamızda çok güzel projeler vardı önümüzdeki Süper Lig ile ilgili. Ama nasip olmadı. Hepimiz kendi anlamında yolunda Allah bize ne nasip eder bilemiyorum” açıklamasında bulundu..

