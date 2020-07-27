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Turgutluspor'da çifte bayram

DHA

Turgutluspor'da çifte bayram


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla 7-5 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Turgutluspor, Kurban Bayramı öncesi taraftarına erken bayram yaşattı. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren maçta 9 kişi kalmasına rağmen zafere uzanan kırmızı-siyahlılar, kupa sevincini doyasıya yaşadı. Bundan 4 yıl önce amatör lige kadar sürüklenerek dip yapan Manisa temsilcisi, 5 yıl sonra 2. Lig'e dönerek adeta küllerinden doğdu.
2014-15 sezonunda 2. Lig'de bir sonraki sezon ise 3. Lig'de küme düşme acısı yaşayan Turgutluspor, 2016-17'de yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 1 yıllık aradan sonra profesyonel kategoriye döndü. Turgutlu ekibi üst üste 3 sezon yer aldığı 3. Lig'de Play-Off'tan hedefe ulaşarak yeni sezon için adını 2. Lig'e yazdırdı. Futbolcular, teknik heyet ve yönetim Antalya'da büyük sevinç yaşarken, taraftarlar şampiyonluk şarkılarıyla Turgutlu'yu bayram yerine çevirdi.
TARAFTARLAR UYUMADI
Turgutluspor taraftarları, takımlarının 2. Lig'e yükselmesinin ardından ilçedeki cadde ve sokaklara akın ederek Turgutlu'yu kırmızı-siyaha boyadı. Ellerindeki bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Binlerce Turgutluspor sevdalısı Atatürk Bulvarı'nda toplanıp 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndan Koza Pazarı Meydanı'na kadar yürüdü. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar korna çalarak zaferi kutladı. Şampiyonluk sevincini abartan bazı taraftarlar, iş makinesinin kepçesinin üzerine çıktı. Kepçe üzerindeki kutlama, yürekleri ağza getirdi. Emniyet ekipleri, sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarında bulundu. Taraftarların bir kısmı maske takarken birçok taraftar ise zafer coşkusuyla maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı.
BİÇER'İN İKİNCİ ANTALYA ZAFERİ
Altay'ı çalıştırdığı 2017 yılında 3. Lig Play-Off finalinde Antalya'da Kocaelispor karşısında penaltı atışlarıyla kupaya uzanan teknik direktör Cüneyt Biçer, aynı başarıyı yine aynı kentte bu kez Turgutluspor'un başında yaşadı. Altay'da birlikte görev yaptığı teknik ekibiyle birlikte sezon başında göreve geldiği Turgutluspor'u hedefe ulaştıran Biçer, şampiyonluğu kendisini yalnız bırakmayan eşi Meral Hanım, büyük oğlu Altay ve küçük oğlu Altuğ ile birlikte kutladı. Deneyimli teknik adam Altay'da kupa kaldırdığı kadroda yer alan Hayrullah, Abdülkadir, Yiğit ve Kadir Yazıcı'yı Turgutluspor'a transfer ettirmişti.
KUPA ABDÜLKADİR'E ARMAĞAN
Turgutlusporlu futbolcular, final maçından önce koronavirüs tespiti için yapılan PCR testi pozitif çıkan forvet Abdülkadir Akyıldız'ı unutmadı. Kırmızı-lacivertliler attıkları gollerden sonra ve seri penaltı atışları sonrası takım arkadaşlarının ismini haykırarak kupayı Abdülkadir'e armağan etti. Esenler Erokspor'la oynanan yarı final maçında galibiyet golüne imza atan Abdülkadir, kırmızı-lacivertli formayla toplam 7 kez rakip fileleri sarstı. Tecrübeli futbolcu testi pozitif çıkıp karantinaya alındığı için zaferi hastane odasında izledi.
MİTHAT'IN MEMLEKET SEVİNCİ
Turgutluspor kaptanı Mithat Yaşar, memleketi Turgutlu'da kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu yaşadı. Turgutlu'da Yedi Eylül İdmanyurdu Kulübü'nden yetişip 1999'da henüz 14 yaşındayken Fenerbahçe altyapısına transfer olan 34 yaşındaki Mithat, 20 sene sonra kaptan olarak döndüğü memleketinin takımı Turgutluspor'la ilk sezonunda kupa kaldırdı. Takımının uzatma dakikalarında bulduğu ikinci gole imzasını atan deneyimli 10 numara, bu sezon toplam 5 gol kaydetti. Mithat, "En anlamlı şampiyonluğumu memleketimde yaşadım. Bu şampiyonluk hiç unutamayacağım, çocuklarıma anlatabileceğim çok güzel bir anı oldu" dedi.
ERGÜN'DEN KUTLAMA
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor Başkanı Hüseyin Güleç, yönetim kurulu üyeleri ve Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan finali büyük heyecanla izledi. Antalya'da kentin 3 takımıyla birden final heyecanı yaşayıp ilk şampiyonluğa coşkuyla sevinen Cengiz Ergün, mücadelenin ardından Turgutluspor'un yaşadığı şampiyonluğun çok değerli olduğunu söyleyerek, "Büyük bir heyecanla maçı izledik. Turgutluspor'umuzun başarısıyla gururlandık. Gerçekten bizlere çok büyük bir sevinç yaşattılar. Bu başarıda emek var, alın teri var. Yaşanılan bu şampiyonlukta emeği olan herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2020-07-27 12:35:57

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