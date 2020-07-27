Manisa’da yetki yine Eğitim-Bir-Sen’de

MemurSen Manisa İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner; Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Öner, eğitimde yetkili sendikanın ine EğitimBirSen’de olduğunu açıkladı.

Manisa'da 7108 üye sayısıyla yetkilerini perçinleyip, yeniden yetkili sendika olduklarını ifade eden Öner, “Her yıl mayıs ayında yapılan Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları bu yıl pandemi nedeniyle temmuz ayında yapıldı. Yapılan belirlemeler sonucunda Milli Eğitim’de 6 bin 842, Celal Bayar Üniversitesi’nde 266 üye sayımızla toplamda 7 Bin 108 üye sayısıyla Manisa genelinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda yetkili sendika EğitimBirSen oldu.” dedi.



“Manisa’da yetkiyi güce çevirdik”

Manisa’da yetkiyi güce çevirdiklerini vurgulayan Öner, “Yetki ve inanmışlığın gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bulunduğumuz yerden varacağımız yere doğru daha güçlü adımlarla ve kararlılıkla hükmün hakikatle buluşmasına etki ve eşlik edeceğiz. Bilgiden hikmete yol alacağız, fikirden hakikate yöneleceğiz, iradeyi eylemle taçlandıracağız; irfanla, insanca yeni bir yolculuğa çağıracağız. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkâmdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer alan, medeniyet değerlerimizi kendine rehber edinen, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele vererek kazanım üstüne kazanım sağlayan; mağdurların hak arama adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen EğitimBirSen olarak, yeni üyelerle daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Elde ettiğimiz bu başarıda emeği geçen, gayret sarf eden şube yönetimimize, CBÜ Temsilciliğimize, ilçe temsilcilerimize, temsilcilerimizin şahsında yönetim kurulları, kadınlar komisyonları ve tüm işyeri temsilcilerimize, yeni ufuklardan, yeni umutlara olan yolculuğumuzda bize destek veren, emeği geçen görünmez kahramanlara,değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yetki Manisa’ya, eğitim camiamıza hayırlı olsun,hayırlı hizmetlere vesile olsun.” dedi.

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