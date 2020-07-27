Diplomalı terziden sağlıkçılara cerrahi önlük desteği

Manisa'nın Kula ilçesinde ilk ve tek diplomalı terzi olarak hizmet veren genç esnaf, pandemi sürecinde yoğun mesai sarf eden sağlık personellerine kendi elleriyle diktiği tek kullanımlık cerrahi önlük desteği verdi.

Kula’dan ilk ve tek diplomalı terzi olarak geçtiğimiz yıllarda hizmete başlayan Okan Kayadelen, pandemi sürecinin başlarında kolluk kuvvetleri ile sağlık çalışanlarına maske desteği sağlamıştı. Salgın sürecinde tek kullanımlık maske ve cerrahi önlük üretimine de başlayan Kayadelen, bu süreçte yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarına tek kullanımlık cerrahi önlük hediye etti. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar’ı ziyaret ederek sağlık personellerine dağıtılmak üzere tek kullanımlık cerrahi maskeleri teslim eden Kayadelen, sağlık personellerinin yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Terzi Okan Kayadelen’in sağladığı destekten dolayı teşekkür eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, Kayadelen’e çalışmalarında başarılar diledi.

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