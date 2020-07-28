TMO bu yıl da kuru üzüm alımı yapacak Üzüm üreticisine müjdeli haber AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’dan geldi

Hasat dönemine bir ay kala AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’dan üzüm üreticisine müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen Baybatur, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl da kuru üzüm alımı yapacağını açıkladı.

Üzüm fiyatlarının yüksek seyretmesine de katkı sunan karara ilişkin bilgi veren AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da müdahale alımı yapacağını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen Baybatur, üreticinin yüzünü güldürecek kararın kabinede görüşülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla uygulamaya konulacağını söyledi. TMO’nun kuru üzüm alımı yapması konusunda Manisa milletvekillerinin ortaya koyduğu ısrarcı çabadan dolayı şükranlarını ileten Baybatur, Manisalı üzüm üreticilerinin elini güçlendirecek karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye teşekkür etti.

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