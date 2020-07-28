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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı hazırlıkları hassasiyetle sürdürülüyor

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışma, tedbir ve hazırlıklarına hız verdi. İl genelindeki mezbahalar, bayrama hazır hale getirilirken, Manisa Canlı Hayvan Borsası da, her gün ilaçlama çalışması yapılarak temiz ve düzenli tutuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, mezbahaların bayrama hazır olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı hazırlıkları hassasiyetle sürdürülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışma, tedbir ve hazırlıklarına hız verdi. İl genelindeki mezbahalar, bayrama hazır hale getirilirken, Manisa Canlı Hayvan Borsası da, her gün ilaçlama çalışması yapılarak temiz ve düzenli tutuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, mezbahaların bayrama hazır olduğunu söyledi.
Vatandaşların Kurban Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci, Selendi, Kula, Gördes, Soma ve Sarıgöl ilçelerine kazandırdığı modern mezbaha tesislerini bayrama hazır hale getirdi. Tesislerde korona virüs tedbirleri kapsamında görünür alanlara sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kullanımı konusunda bilgilendirme levhaları asıldı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, modern mezbahalarda dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Manisa Canlı Hayvan Borsası’nda kurbanlık alımsatımı için tesise gelen vatandaşların işlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için haşereyle mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

“Bayram öncesi, bayramda ve sonrasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde korona virüs tedbirleri doğrultusunda Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, “Demirci, Selendi, Kula, Gördes, Soma ve Sarıgöl ilçelerimizdeki mezbahalarımızda hazırlıklarımızı tamamladık. Korona virüs tedbirleriyle ilgili vatandaşlarımız için bilgilendirme levhalarını tesislerimizin görünür bölgelerine asımını gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmeleri için bayram öncesi, bayramda ve sonrasında çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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