MER Koleji, lise eğitim sistemiyle dikkat çekiyor

MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca lise eğitim sistemleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Uygulanan farklı modellerle her öğrenciyi geleceğe hazırlayan eğitim sistemleri yakalanan başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca okullarında lise eğitim sistemleri hakkında yaptığı bilgilendirmede uygulanan birçok programla geleceğin liderlerini yetiştirdiklerini söyledi.

Uygulanan eğitim sistemlerinden biri olan MERLEAD hakkında bilgi veren Kanca, “MER Koleji Liderlik Eğitimi Programıdır ve bu program kapsamında öğrencilerimiz, 910 ve 11. sınıfta olmak üzere, iş dünyası, girişimcilik ve inovasyon, kariyer eğitimi dersleri görmekte, bu sayede akademik çalışmaların yanında işletme dünyasına da hakim olmaktadırlar. Bu sayede lise dönemi öğrencilerinin geliştirilmesi gereken kritik dönem özellikleri olan liderlik, özgüven ve hayal gücü becerilerinin desteklenmesini, duygusal zeka gelişimlerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefleriz. mSTAJ sistemiyle ise, ülkemizde üniversiteyi kazananların yüzde 40’a yakını istemedikleri bölümleri okumak zorunda kalıyorlar, sırf üniversiteli olmak adına. Fakat bu da toplumda katma değeri düşük, mutsuz, görev bilinci olmayan niteliksiz iş gücüne sebebiyet veriyor. Biz okul olarak bunun önüne geçmek adına lisede yoğun bir mesleki rehberlik çalışması yapıyor; 11. sınıfta sayısal, eşit ağırlık, dil bölümlerinin tercihleri yapılmadan önce 9. ve 10. sınıfta öğrencilerimizin hem kendini tanımalarına, keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmalarına hizmet etmek hem de ilerde yapmayı düşündükleri mesleklerle ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak adına öğrencilerimizi sömestr veya yaz tatilinde staja gönderiyoruz.” dedi.



Öğrenci Konseyleri

MERLEAD Eğitim Modeli'nde öğrencilerin iş dünyası, girişimcilik ve inovasyon, kariyer eğitimi gibi işletme derslerinde edindikleri bilgileri öğrenci konseylerinde yaparak/yaşayarak pekiştirdiklerini kaydeden Kanca, “Demokratik bir seçimle oluşturulan Öğrenci Konseylerinde öğrenciler, okulun karar alma sürecinde aktif rol oynar, gerçekleştirdikleri projelerin tanıtım, organizasyon ve finans çalışmalarını yürütürler. Öğrenci Konseyleri, oluşturdukları komisyonlar ile tüm öğrencileri sürece dahil ederek kendi projelerini yönetme imkanı bulur, sosyal sorumluluk bilinci kazanırlar. Öğrencilerimizin aldıkları görev ve sorumluluk bilinci, öğrencilere özgüven ve kendini doğru ifade edebilme yetisi kazandırır.” diye konuştu.

m’PRO eğitim modülü ile MER Koleji 5. ve 6. sınıf ile 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin tamamının yerel, ulusal veya uluslararası bir proje geliştirerek sürece dahil olmalarını sağladıklarını aktaran Kanca, “Eğitimi yalnızca bilginin aktarıldığı süreç olarak görmeyen MER Koleji, 21.yüzyıl becerileri doğrultusunda, bireyin gerçek ve tam anlamıyla sahip olması gereken bütünsel eğitim ihtiyaçlarını karşılayan mPRO eğitim modülü ile merak eden, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştirerek öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırıyor, onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor. MER Koleji mPRO modülü ile öğrencilerimiz, doğayı ve olayları bilimsel açıdan değerlendirme yeteneği kazanırken akademik başarıda zirvedeki yerini alıyor. Kodlama Robotik dersi ile amacı temel kodlama eğitimi ile öğrencilerin teknoloji bazlı ürün ve hizmetleri üretebilmesini ve projelendirebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. MER Koleji’nde Eğitim Danışmanlığı da veriyoruz. Okullarımızda yer alan Eğitim Danışmanlığı Sistemi kapsamında her bir öğrencimizin hem akademik hem de psikolojik ve sosyal gelişimi titizlikle takip ediliyor, velilerimize eğitim danışmanlarımız aracılığıyla sürekli ve detaylı bir bilgi akışı sağlanıyor, birlikte kararlar alınıp çözümler üretilerek öğrencilerimizin gelişimleri destekleniyor.” dedi.



“Her bir öğrenci yabancı dilde kendini ifade edebiliyor”

MER Koleji olarak en önem verdikleri konulardan biri olan yabancı dil eğitimi konusunda da sıkı çalışmalar yaptıklarını aktaran Kanca, “MER Koleji öğrencileri, erken yaşlarda başlayan dil eğitimi sayesinde iletişim odaklı deneyimlerle yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Uygulama odaklı eğitim anlayışı benimsenerek hazırlanmış uluslararası standartlardaki akademik müfredat ile dil eğitimi alan öğrencilerimiz, dünya vatandaşı özelliklerine sahip, uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişiyorlar. Yoğun YKS Hazırlık Programı ve Kamp Süreci: 9. ve 10. sınıfta üniversite sınavının birinci basamağı olan TYT'nin temelini alan öğrencilerimiz, 11. sınıftan itibaren kendi alan derslerine ait yoğun bir akademik program ile üniversite sınavına hazırlanır. 11 ve 12. sınıfta okul 6 gündür. Cumartesi günü de TYTAYT dersleriyle üniversite hazırlık derslerine devam eder, sömestr tatilinde ve yaz döneminde uyguladığımız Yaz ve Kış Kamplarıyla da eksiksiz bir üniversite hazırlık programıyla onları geleceğe hazırlarız.” şeklinde konuştu.

Kanca, ‘Eksik Kazanım Programı’ hakkında da şunları söyledi: “Zengin ders saatlerine ek olarak her hafta yapılan deneme sınavlarından sonra, öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda birebir veya küçük gruplar halinde yaptığımız eksik kazanım çalışmaları ile de öğrencilerimiz desteklenir.”

Okulda kulüp çalışmalarının da önemli olduğunu vurgulayan Kanca, “Öğrencide güven ve sorumluluk duygusu oluşturmak, ilgi alanlarını keşfetmesini sağlamak ve ona uygun beceriler kazandırmak amacıyla bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı kulüp çalışmaları, MER Koleji’nin en önemli parçalarından biridir. 9. ve 10. sınıfta her cumartesi günü saat 09.0013.00 arasında yapılan kulüp çalışmalarımız ile bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizi geleceğe ve hayata hazırlama konusundaki iddiamızı ortaya koyuyoruz.” dedi.

Kanca kurumlarında profesyonel rehberlik hizmetlerinin de uygulandığını belirterek, “Kurumumuzda her öğrencinin birebir profesyonel rehberlik hizmeti danışmanlığı ve kişisel gelişim durumları takip edilerek gelişimlerine katkı sağlanmakta.” diye konuştu.

Özel bir çalışmanın sonucunda hazırlanan ve kendi yayınları olan MER Yayınları ile öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı hedef edindiklerini anlatan Kanca, www.merokulum.com içinde video soru çözümleri ve online sınavların olduğu kendi öğrencilerinin ücretsiz olarak kullanabileceği dijital platformun da öğrencilerin hizmetinde olduğunu sözlerine ekledi.

