Zeytin sineğiyle mücadelede biyoteknik yöntem Manisa’da ‘Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması uygulama demonstrasyonu’ Kırkağaç’ta yapıldı

Manisa’nın en önemli bitkisel ürünlerinden zeytinde en büyük zarara neden olan zeytin sineğine karşı ‘Zehirli yem kısmi dal ilaçlaması uygulama demonstrasyonu’ Kırkağaç ilçesinde yapıldı.

Zeytin Sineğinin, zeytin meyvelerine bıraktığı yumurtaları ve bu yumurtalardan çıkan larvakurtlarının meyvelerle beslenmesi ile zeytine zarar verdiğini kaydeden Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, bu nedenle Zeytin Sineği mücadelesinde entegre mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi. Entegre mücadelede amacın en az ilaçlama ile ürünün sağlığını korumak olduğunu dile getirdi. Öztürk, “Bu amaçla besi ve feromon tuzakları ile zeytin sineği yoğunluğu izlenir ve ihtiyaç halinde uygun zamanda ilaçlama yaptırılır. Zeytinyağının kalitesini ve miktarını etkileyen en önemli zararlılardan biri olan Zeytin Sineğine karşı kimyasal mücadele yöntemlerinden biri olan zehirli yem kısmi dal mücadelesi ile biyoteknik mücadele yöntemlerinden biri olan yüzde 2’lik DAP Gübreli Şişe Asımı ile daha etkin bir mücadele yapılacaktır. Alternatif mücadele yöntemlerinden olan bu iki yöntemin yaygınlaşması için, 2020 yılında; Akhisar’da 500 dekar, Soma’da 500 dekar, Kırkağaç’ta 1.905 dekar olmak üzere toplam 2.905 dekar alanda ‘Zeytin sineğine karşı zehirli yem kısmi dal mücadelesi yaygınlaştırılması projesi’ başlatılmıştır. Proje ile ilçelerdeki mahallerde muhtar ve köylülerle doğal sınır alan belirlenmiş, bu alanda yapılacak organizasyon ile köyler de mevcut bir ilaçlama aleti modernize edilerek tüm alanın bir ilaçlama makinası ile ilaçlaması yapılacaktır.” dedi.

Zehirli Yem Kısmi Dal Mücadelesi kapsamında 4 ton Ziray (cezbedici) ve 550 litre pestisit (dimethoate) müdürlüğün genel bütçesi tarafından tedarik edildiğini kaydeden Öztürk, “Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla 15 bin şişe ve 1.350 kg DAP (diamonyum fosfat) gübre alımı yapılmıştır. Ayrıca, Kısmi Yem Dal Mücadelesi için Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından 2 adet özellikli ilaçlama makinesi alımı gerçekleştirilecektir. Zehirli Yem Kısmi Dal Mücadelesi kapsamında normal kapama ilaçlamada 300 ton ilaçlı su kullanılırken bu alanda kısmı yem dal ilaçlamasında 18 ton ilaçlı su ile tüm alan ilaçlanmaktadır. İlaçlama işçiliği görüldüğü üzere yüzde 6’ya inmekte, işçilikten yüzde 94 tasarruf sağlanmaktadır. Bu yöntemle toplu mücadele edildiğinden, çiftçilerin birleşmeleri teşvik edilecek ve bu alanda çalışan en az 40 ilaçlama aleti varken, bu oran 12 ilaçlama makinesine inecektir. Yakıt, ilaç ve zaman tasarrufu sağlanacaktır. Çevre daha az kirlenecektir. Bu amaçla Kırkağaç ilçesi Musahoca Mahallesinde yer alan bir zeytinlikte, Zehirli Yem Kısmi Dal İlaçlaması Uygulama Demonstrasyonu gerçekleştirilmiştir.” diye konuştu.

Biyoteknik mücadele kapsamında 500 dekarlık alana yüzde 2’lik DAP’lı Şişe Asımının yapıldığı Demonstrasyona; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Gündoğar, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli konu uzmanı teknik personeller ile Muhtarlar ve üreticiler katıldı.

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