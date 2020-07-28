Vali Karadeniz, LGS’de 500 puan alan öğrencileri ağırladı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, LGS’de 500 tam puan alan ve dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak, çeşitli hediyeler verdi.

20 Haziran 2020 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavında Manisa’dan 90 sorunun tamamını bilerek dereceye giren öğrencilerle sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz, öğrencileri tebrik etti. Sınava nasıl hazırlandıklarını ve gelecekteki hedeflerini anlatan öğrencilere Vali Karadeniz, eğitimin temel amacının öğrencileri hayata kazandırmak ve onları hayatta doğru bir şekilde yönlendirebilmek olduğunu söyledi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Akhisar, Salihli ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile dereceye giren öğrencilerin ailelerinin de bulunduğu ziyarette Vali Yaşar Karadeniz, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



LGS’ de Manisa’dan 4 öğrenci 500 tam puan aldı

LGS’de 42 ilden 181 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi oldu. Manisa’dan da Akhisar Ticaret Borsası Altıeylül Ortaokulu öğrencisi Ali Arda Çiftçi, Akhisar Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Salih Faruk İli, Özel Salihli Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Ortaokulu öğrencisi Ceylin BAŞKURT, Yunusemre Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Güngör, 90 sorunun tamamını bilerek dereceye girdi.

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