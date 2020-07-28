Başkan Akın Vali Karadeniz’e Turgutluspor forması hediye etti

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Vali Yaşar Karadeniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 3. Lig’den 2. Lig’e yükselen Turgutluspor’un formasını hediye etti.

Ziyarette Turgutlu Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Akın, hayırlı olsun dileklerini de ileterek Vali Karadeniz’e adının yazılı olduğu Turgutluspor forması takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karadeniz, Başkan Akın’a teşekkür ederek, TFF 3. Lig 2.Grup Playoff finalinde Karşıyaka’yı penaltılarla geçen ve şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan Turgutluspor’a başarılar diledi.

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