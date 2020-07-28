Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve ticaretini yapan şahıslara ve sokak satıcısı tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren planlı çalışma kapsamında yapılan aramalarda, 141 gram metamfetamin, 4 gram esrar maddesi 2 gram skunk maddesi, 112 adet gerica 300 mg sentetik hap, 31 adet ecstasy, 9 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 79 adet mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.

Operasyonla ilgili gözaltına alınan C.A., K.D., Ü.Ç., S.K., İ.H.Y. ve A.S. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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