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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına koronavirüs soruşturması 

DHA

Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına koronavirüs soruşturması 


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- KARŞIYAKA ile oynadığı Play-Off mücadelesini kazanarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması üzerine Turgutlu Kaymakamlığı tarafından, yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama yapıldı. Turgutlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımızın sorumlular hakkında gerekli cezai işlemleri takip ettiğini, idari süreçlerin tamamlanması akabinde gerekli cezaların kesinlikle uygulanacağı hususlarını açıklamak ihtiyacı ortaya çıkmıştır" denildi.
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyulmadığı ve maske takılmadığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Turgutlu Kaymakamlığı'ndan yürütülen soruşturma hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, Turgutluspor Antalya'da oynanan play-off maçlarında, hemşerilerimizi son derece mutlu eden bir başarıya imza atarak 2'nci Lig'e yükselmiştir. Ancak, takımın ilçemize dönüşünde, haklı olarak yaşanan sevinç ve gurur, maalesef içinde bulunduğumuz salgın hastalıkla mücadele sürecinde, yaşanan coşkunun da etkisiyle, koronavirüsü tedbirleri bakımından talihsiz görüntülere sahne olmuştur. Kaymakamlığımız ve ilgili Kolluk Birimlerimiz, ani gelişen bu süreci anlık olarak takip ederek ilgililere sürekli gerekli uyarıları yapmış, ancak yine de istenmeyen bazı gecikmeler, taraftarların aracı durdurması gibi nedenlerden kaynaklı, bu zor süreçte arzu edilmeyen kalabalıklar oluşmuştur. Bu nedenle, kamuoyunda çıkan bazı haberler nedeniyle, Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımızın sorumlular hakkında gerekli cezai işlemleri takip ettiğini, idari süreçlerin tamamlanması akabinde gerekli cezaların kesinlikle uygulanacağı hususlarını açıklamak ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Başta yerel yönetim, kulüp ve taraftar grupları olmak üzere herkesi bu tür etkinliklerde 'koronavirüsü tedbirleri konusunda çok daha hassas olmaya davet ediyoruz'. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
 DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-07-29 01:24:48

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