Bakan Kasapoğlu, Manisalı Ahmet’in hayalini gerçekleştirdi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: “İsteği yerine getirmekten büyük mutluluk duydum” Engelli Ahmet Altınok: “Beni hayata bağlayacak olan araca kavuştum”

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir otomobilin çarpmasının ardından yatağa bağımlı hale gelen itfaiye eri Ahmet Altınok'un akülü tekerlekli sandalye hayali, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sayesinde gerçek oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliğinde görevli olan ve geçici olarak Demirci ilçesine görevlendirilen Ahmet Altınok (43), geçen yıl 29 Haziran sabahı saat 07.30 sıralarında spor amaçlı SimavDemirci karayolunda yürüyüşe çıktı. Ancak Demirci'den Simav'a giden Zekeriya U. yönetimindeki 43 LK 349 plakalı otomobil, Altınok'a çarptı. Ağır yaralanan Altınok, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan, omuriliği zedelenen ve bilinci kapalı olan Altınok, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası Altınok, tedavi sürecinin sonunda yüzde 98 engelli kaldı. Ahmet Altınok, kendisini yeniden hayata bağlayacak olan, 180 derece yatabilen ve farklı fonksiyonel özellikleri bulunan özel akülü tekerlekli sandalye için yardımseverlerin de desteği ile 50 bin lira biriktirdi. Altınok'un özel akülü tekerlekli sandalye alma çabası ulusal ve yerel basında yer alınca Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu aracın bir an önce alınması talimatını verdi.



Bakan Kasapoğlu telefonla görüştü

Bakan Kasapoğlu’nun talimatı ile alınan akülü tekerlekli sandalye, Altınok’a yaşadığı Salihli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından teslim edildi. Akülü sandalye tesliminde Bakan Kasapoğlu, Altınok ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, “Sizlerin yanında olmak, her türlü ihtiyacını karşılamak bizler için bir görev. Sizlerin bu isteğinizi yerine getirmekten büyük bir mutluluk duydum. Rabbim sizlere her zaman sağlık ve afiyet versin. Bu aracı hayırlı ve güzel günlerde kullanmayı nasip etsin” dedi.



“Benim için seferber oldular”

Engelli itfaiye eri Ahmet Altınok ise, “Bir süre önce de bakanımızla telefonda görüştük. Sağ olsun bizim ihtiyacımıza duyarsız kalmadı. Bu aracın temini için arkadaşlar evime ziyarete gelmişti. Bu ziyarette birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Bir anda Ankara devreye girdi ve hangi marka model lazım diye hemen tedarik etme yoluna gittiler. Bu araç benim için özel geldi. Bu aracın temininde emeği geçen başta bakanımız olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum sağ olsun. Beni hayata bağlayacak olan bu araca kavuştum” dedi.

Altınok’a evindeki akülü tekerlekli sandalye tesliminde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yardımsever Yakup Ateş yer aldı.

