Mersin'deki kazada hayatını kaybeden şoförler, Alaşehir'de toprağa verildi



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren şoförler Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) cenazeleri, memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, pazartesi günü saat 07.30 sıralarında, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkii yakınlarında meydana geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole devrilen otobüsteki askerlerden 4'ü şehit oldu, 27 asker de yaralandı. Otobüsün iki şoförü Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş da kazada yaşamını yitirdi.

Kızıltepe ve Savaş'ın cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. Alaşehir Otogarı'nda saat 11.00'de tören düzenlendi. Melih Kızıltepe'nin annesi Hülya Kızıltepe, oğlunun tabutuna sarılarak, "Annene selam söyle" diyerek ağıt yakması yürek dağladı. Süleyman Savaş'ın kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı sonrası Süleyman Savaş, Subaşı Mahallesi Mezarlığında; Melih Kızıltepe ise, Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Melih Kızıltepe'nin babası Ali Kızıltepe ve kardeşleri, şoförün çalıştığı firmanın Başkanı İsa Kızıltepe, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Alaşehir Ulaştırma Taburu'ndan alınan askerleri sevk sırasında, elim bir kaza yaşandı. Kazadan kurtulan askerlerin anlattıklarına göre şoförler, büyük bir kazayı önlemiş ve canlarını feda etmişler. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-07-29 12:04:52



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