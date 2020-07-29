Manisa FK'nın kahır dolu sezonu



MANİSA, (DHA)TFF 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a normal süresi ve uzatmaları golsüz sonuçlanan maçta seri penaltılarla 5-4 yenilerek tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Manisa Futbol Kulübü kahroldu. Ligde geçen sezon da Play-Off maçlarından eli boş dönen siyah-beyazlı ekip, bu yıl kulüpteki yeni yapılanmayla çok güçlü bir kadro oluşturdu. Sezonun ilk yarısını aylarca namağlup lider götüren Manisa temsilcisi, ikinci yarıda 6 puanlık müthiş avantajını yitirip zirveyi 10 puan farkla Samsunspor'a kaptırdı.Koronavirüs salgını yüzünden sezonun 4 ay durması sonrasında Futbol Federasyonu tarafından ikinci sıradan direkt 1. Lig'e alınmayı bekleyen Manisa FK, son dakikada alınan Play-Off kararıyla ilk şoku yaşadı. Hayal kırıklığına rağmen Play-Off'ta İnegölspor ve Sancaktepe FK'yı elemeyi başaran Manisa, finalde ise uzatma bölümünde 10 kişi kalan Tuzlaspor'a seri penaltılarla teslim oldu. Siyah-beyazlılar maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-07-29 13:37:04



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