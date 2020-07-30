Alaşehir Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine bayramlık yardımı

Alaşehir Kızılay Derneği Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine giyim yardımında bulunarak sevindirdi.

Kızılay Alaşehir Başkanı Arif Günay ve Kızılay gönüllüleri açılan stantlarda ihtiyaç sahiplerine giyecek yardımı yaptı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bayram öncesi yapılan yardımların kendilerini fazlasıyla sevindirdiğini belirterek Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Genel merkezden gelen yardımlar ve ilçemizden topladığımız yardımları vatandaşlarımıza ulaştırmak için bir köprü vazifesi yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermemiz bizleri çok mutlu etti. Ayrıca ilk kez bu kurban bayramında kurban bağışı sayımız 27’ye ulaştı. Buda vatandaşlarımızın ne kadar yardım sever olduğunu göstermektedir. Bu gün itibariyle yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza giyecek yardımında bulunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımız aralıksız olarak devam edecektir." dedi.

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