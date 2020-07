Sağlık Müdürü Yemenici uyardı: “Covid-19 en çok aile arasında yayılıyor”

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid19)’ün en çok aile arasında yayıldığına dikkat çekerek sevincin hüzne dönüşmemesi için kurallara uyulmasını istedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, “Sizlerin sağlıklı bir bayram geçirmesi için, sağlık çalışanları olarak görevimizin başında olacağız, sizde kurallara ve tedbirlere uyarak bize yardımcı olabilirsiniz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs enfeksiyonu nedeniyle bu yıl önlem ve tedbirlerin ön planda tutulduğu bir Kurban Bayramı geçireceğiz. Bu hassas dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması, hastalığın yayılmaması açısından hayati önem taşımaktadır. Kurban Bayramı süresince dikkat edilmesi gereken tedbirler ile Covid 19 riskini en aza indirebiliriz. Tüm vatandaşlarımızın korona virüs riskinin yanı sıra kesim esnasında oluşabilecek yaralanmalar, sağlıklı beslenme ve et tüketimi gibi konularda da dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalı ve girişte el antiseptiği kullanmalıdır. Ateşi, öksürüğü, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Covid19 tanısı alan veya temaslısı vatandaşlar hayvan satış alanlarına girmemelidir. Müşteri ve satıcılar hayvan satış alanlarında maske takmalı ve sosyal mesafeye uymalıdırlar. El teması (tokalaşma) ise kesinlikle olmamalıdır. Sık sık el yıkamalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.” dedi.



“En yakınlarımızla bile sosyal mesafe”

Bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi amacıyla maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının bayram ziyaretlerinde hastalıktan korunmada çok büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Yemenici, “Bu önlemlere uyarak korona virüs riskinden uzak bir bayram geçirebiliriz. Bu nedenle yaşlılarımızı ve sevdiklerimizi üzmemek ve üzülmemek adına bayramlaşmalarımızı mümkün olduğunca telefon ve görüntülü konuşma gibi uygulamalar üzerinde yapmak herkes için faydalı olacaktır. Covid19’un en çok aile arasında yayıldığını unutmamalıyız!” diye konuştu.



“Kalabalık ortamlar risk oluşturur”

Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesiminde bazı yoğunluklar yaşanacağına dikkat çeken Dr. Yemenici, “Kontrolsüz yerlerde kesim yapılması, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmeyen kalabalık ortamlar hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın kurbanlarını İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği alanlarda kesmeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kesimhane ve ilgili alanlarda, kontrolü sağlamak, kalabalığı önlemek ve bulaş riskinin azaltıla bilmesi tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının belirlediği önlem ve tedbirlere koşulsuz uymalarıyla sağlanabilir.” dedi.



Etin saklanması ve tüketilmesi

Etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe gibi kuralların kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yemenici şunları söyledi: “Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açıyor. Bu nedenle özellikle midebağırsak hastalarının kurban etlerini hemen tüketmemeleri, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketmeleri gerekiyor. Sakatat tüketiminin de arttığı Kurban Bayramı’nda özellikle kolesterol hastaları ile kalpdamar hastalığı riski taşıyanların sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Kurban Bayramı’nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmesi, kızartmalardan kaçınılması uyarısında bulunuluyor. Çok yüksek ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemesi gerekiyor. Etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesine, hayvanlardan geçen bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığının akıldan çıkarılmaması gerekir. Kurban eti buzdolabında dinlendirildikten sonra dondurularak saklanmalı. Kurban etlerinin büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılması ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bayram süresince etin, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda, çeşitlilik oluşturmak için diğer besin grupları olan süt grubu (süt, yoğurt, ayran, peynir) ekmek grubu (tahıl; makarna, bulgur, pirinç ) sebze grubu ve meyve grubuyla aynı öğünde tüketilmesine özen gösterilmesi gerekli.”

Yeni normalleşmede pandeminin devam ettiğinin kesinlikle unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Yemenici açıklamasını şöyle tamamladı: “Korona virüsün her an bizlere ve sevdiklerimize de bulaşabileceği hassasiyeti ile davranılmalıdır. Bunu başarmanın yolu birlikte kurallara uymaktır. İlimizde bayram boyunca olası durumlar için gerekli sağlık tedbirleri alınmıştır. Biz sağlık çalışanları olarak sizlerin sağlığı için bayram boyunca görevimizin başında olacağız. Sizlerde kurallara ve tedbirlere uyarak bize yardımcı olabilirsiniz. Tüm İslam Aleminin sağlıklı ve huzur dolu bir bayram geçirmesini temenni ederim.”

