Sağlık Müdürü Yemenici uyardı: “Covid-19 en çok aile arasında yayılıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Müdürü Yemenici uyardı: “Covid-19 en çok aile arasında yayılıyor”

İHA

Sağlık Müdürü Yemenici uyardı: “Covid-19 en çok aile arasında yayılıyor”

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid19)’ün en çok aile arasında yayıldığına dikkat çekerek sevincin hüzne dönüşmemesi için kurallara uyulmasını istedi.
Kurban Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, “Sizlerin sağlıklı bir bayram geçirmesi için, sağlık çalışanları olarak görevimizin başında olacağız, sizde kurallara ve tedbirlere uyarak bize yardımcı olabilirsiniz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs enfeksiyonu nedeniyle bu yıl önlem ve tedbirlerin ön planda tutulduğu bir Kurban Bayramı geçireceğiz. Bu hassas dönemde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması, hastalığın yayılmaması açısından hayati önem taşımaktadır. Kurban Bayramı süresince dikkat edilmesi gereken tedbirler ile Covid 19 riskini en aza indirebiliriz. Tüm vatandaşlarımızın korona virüs riskinin yanı sıra kesim esnasında oluşabilecek yaralanmalar, sağlıklı beslenme ve et tüketimi gibi konularda da dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor. Vatandaşlarımız, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalı ve girişte el antiseptiği kullanmalıdır. Ateşi, öksürüğü, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, Covid19 tanısı alan veya temaslısı vatandaşlar hayvan satış alanlarına girmemelidir. Müşteri ve satıcılar hayvan satış alanlarında maske takmalı ve sosyal mesafeye uymalıdırlar. El teması (tokalaşma) ise kesinlikle olmamalıdır. Sık sık el yıkamalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.” dedi.

“En yakınlarımızla bile sosyal mesafe”
Bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi amacıyla maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının bayram ziyaretlerinde hastalıktan korunmada çok büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Yemenici, “Bu önlemlere uyarak korona virüs riskinden uzak bir bayram geçirebiliriz. Bu nedenle yaşlılarımızı ve sevdiklerimizi üzmemek ve üzülmemek adına bayramlaşmalarımızı mümkün olduğunca telefon ve görüntülü konuşma gibi uygulamalar üzerinde yapmak herkes için faydalı olacaktır. Covid19’un en çok aile arasında yayıldığını unutmamalıyız!” diye konuştu.

“Kalabalık ortamlar risk oluşturur”
Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesiminde bazı yoğunluklar yaşanacağına dikkat çeken Dr. Yemenici, “Kontrolsüz yerlerde kesim yapılması, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmeyen kalabalık ortamlar hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın kurbanlarını İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği alanlarda kesmeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kesimhane ve ilgili alanlarda, kontrolü sağlamak, kalabalığı önlemek ve bulaş riskinin azaltıla bilmesi tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının belirlediği önlem ve tedbirlere koşulsuz uymalarıyla sağlanabilir.” dedi.

Etin saklanması ve tüketilmesi
Etin kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında el hijyeni, maske ve sosyal mesafe gibi kuralların kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yemenici şunları söyledi: “Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açıyor. Bu nedenle özellikle midebağırsak hastalarının kurban etlerini hemen tüketmemeleri, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle tüketmeleri gerekiyor. Sakatat tüketiminin de arttığı Kurban Bayramı’nda özellikle kolesterol hastaları ile kalpdamar hastalığı riski taşıyanların sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Kurban Bayramı’nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bakımdan etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmesi, kızartmalardan kaçınılması uyarısında bulunuluyor. Çok yüksek ısıda uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemesi gerekiyor. Etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesine, hayvanlardan geçen bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığının akıldan çıkarılmaması gerekir. Kurban eti buzdolabında dinlendirildikten sonra dondurularak saklanmalı. Kurban etlerinin büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kağıda sarılması ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bayram süresince etin, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda, çeşitlilik oluşturmak için diğer besin grupları olan süt grubu (süt, yoğurt, ayran, peynir) ekmek grubu (tahıl; makarna, bulgur, pirinç ) sebze grubu ve meyve grubuyla aynı öğünde tüketilmesine özen gösterilmesi gerekli.”
Yeni normalleşmede pandeminin devam ettiğinin kesinlikle unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Yemenici açıklamasını şöyle tamamladı: “Korona virüsün her an bizlere ve sevdiklerimize de bulaşabileceği hassasiyeti ile davranılmalıdır. Bunu başarmanın yolu birlikte kurallara uymaktır. İlimizde bayram boyunca olası durumlar için gerekli sağlık tedbirleri alınmıştır. Biz sağlık çalışanları olarak sizlerin sağlığı için bayram boyunca görevimizin başında olacağız. Sizlerde kurallara ve tedbirlere uyarak bize yardımcı olabilirsiniz. Tüm İslam Aleminin sağlıklı ve huzur dolu bir bayram geçirmesini temenni ederim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine bayramlık yardımı
YEREL HABERLER Alaşehir Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine bayramlık ...
Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor Bir zamanlar sadece tütüncülük ve hayvancılıkla geçinen köylüler Orman Genel Müdürlüğünün projeleri sayesinde hem seracılık hem de hayvansal ürün faaliyetleriyle refah düzeylerini artırdı
YEREL HABERLER Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor Bir ...
Turgutlu Belediyesi ile Vestel arasında işe alımlarda işbirliği
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi ile Vestel arasında işe alımlarda ...
Alaşehir Belediyesinde 21 yıl sonra toplu sözleşme sevinci yaşandı Alaşehir Belediyesi işçileri yapılan toplu sözleşme ile çifte bayram yaşadı Belediyede çalışan 321 işçi sendikalı oldu, başkan ve işçiler davul zurna eşliğinde oynadı
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesinde 21 yıl sonra toplu sözleşme ...
Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
TFF'nin kararına bir tepki de Yunusemre Belediyespor'dan
YEREL HABERLER TFF'nin kararına bir tepki de Yunusemre ...
Akhisarspor'dan TFF'nin küme düşmeme kararına tepki: "Hukuki yollara başvuracağız"
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan TFF'nin küme düşmeme kararına tepki: ...
Soma'da orman yangını: 1 uçak, 5 helikopter havadan müdahale ediyor
YEREL HABERLER Soma'da orman yangını: 1 uçak, 5 helikopter havadan ...
Başkan Kayda, Vali Karadeniz’e Kula-Salihli Jeoparkını tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Vali Karadeniz’e Kula-Salihli ...
Salihli'de 40 kişi kurban kesim belgesi aldı
YEREL HABERLER Salihli'de 40 kişi kurban kesim belgesi aldı
Vali Karadeniz’den Salihli ziyareti
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’den Salihli ziyareti
Manisa’da bayram öncesi seyyar operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da bayram öncesi seyyar operasyonu
Gölette boğulan itfaiye eri, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gölette boğulan itfaiye eri, son yolculuğuna ...
Mersin’deki kazaya tanık olan otobüs şoförü: “El freni ve vites şoförün elinde kalmış” 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği Mersin’deki kazada kendisi de konvoyda asker taşıyan otobüs şoförü Rıza Peker o anları anlattı Sürücü Rıza Peker: “Aracın hiçbir eksiği yok görünüyordu. Bir ay önce vizeden geçti” “Eğer orada bir kaçış rampası olsaydı, biz bu felaketi yaşamayacaktık”
YEREL HABERLER Mersin’deki kazaya tanık olan otobüs şoförü: “El ...
Serinlemek için girdiği gölette boğulan itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği gölette boğulan itfaiye eri ...
Manisa FK'nın kahır dolu sezonu
YEREL HABERLER Manisa FK'nın kahır dolu sezonu
Turgutlu Belediyesi mezarlıklara ücretsiz seferler gerçekleştirecek
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi mezarlıklara ücretsiz seferler ...
Kurban Bayramı öncesi terminallerde sıkı çalışma
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi terminallerde sıkı çalışma
Mersin’deki kazada hayatlarını kaybeden otobüs şoförlerine hüzünlü tören Kazada daha büyük bir faciayı önleyen iki otobüs şoförü, görev yaptıkları otogarda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi
YEREL HABERLER Mersin’deki kazada hayatlarını kaybeden otobüs ...
Mersin'deki kazada hayatını kaybeden şoförler, Alaşehir'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Mersin'deki kazada hayatını kaybeden şoförler, ...
Bakan Kasapoğlu'nun aldırttığı akülü tekerlekli sandalye, o iftaiye erine teslim edildi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'nun aldırttığı akülü tekerlekli ...
Kurban Bayramında mezarlıklara ücretsiz servis
YEREL HABERLER Kurban Bayramında mezarlıklara ücretsiz servis
Yunusemre’de kurban kesim yerleri belli oldu
YEREL HABERLER Yunusemre’de kurban kesim yerleri belli oldu
Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor
YEREL HABERLER Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X