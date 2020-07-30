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Turgutlu'da Akın'dan kutlama açıklaması

DHA

Turgutlu'da Akın'dan kutlama açıklaması


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup'taki Play-Off finalinde Karşıyaka'yı yenerek 2´nci Lig'e çıkan Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarında koronavirüs pandemisi döneminde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle Turgutlu Kaymakamlığı tarafından idare soruşturma açılırken Belediye Başkanı Çetin Akın, hesaba katılmayan süreç nedeniyle özür dilediklerini söyledi.
5 yıl sonra 2´nci Lig'e dönmenin sevincini yaşayan kırmızı-siyahlılarda takımlarına salgın nedeniyle Antalya'daki Play-Off maçlarında destek veremeyen taraftarların coşkusu maç sonu ve sonraki gün Turgutlu Belediyesi'nin organizasyonuyla takımın kupayla karşılanıp ilçede şampiyonluk turu atılması sırasında zirveye çıktı.
Kutlamada sosyal mesafeye dikkat edilmediği eleştirileri gelirken Turgutlu Kaymakamlığı tepkiler üzerine idari soruşturma başlattı. Kutlamalarda yaşanan görüntülerle ilgili konuşan Belediye Başkarı Çetin Akın, "Türkiye'nin her yerinde yaşanan görüntüler maalesef Turgutlu'da da yaşandı. İyi niyetle düşündüğümüz bir olayda hiç hesaba katmadığımız bir süreç yaşadık, herkesten özür diliyoruz" dedi. Akın, "Final maçının oynandığı gün biz Antalya'da takımımızı yalnız bırakmadık. O final maçı bittikten sonra Turgutlu'daki görüntüleri bize attılar. Kontrolsüz kalabalık nedeniyle çok üzüldük. Şampiyonluğu Turgutlu halkıyla sosyal mesafeli bir şekilde kutlamak için organizasyon yaptık ama uzun yıllar başarıya susamış Turgutlu halkının sevincini engelleyemedik. Pandemi sürecinde belediye olarak yaptıklarımız ortada. Süreci en başarılı yöneten belediyelerden birisiyiz, ancak üzüldüğümüz olaylar gerçekleşti. Tekrar ülkemizden ve Turgutlu halkından rahatsızlık verdiğimiz herkesten özür diliyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-07-30 11:03:06

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