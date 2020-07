Akhisar Belediyesi 'Açık hava sinema geceleri' başladı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sosyal mesafeli açık hava sinema geceleri, 29 Temmuz Çarşamba günü başladı.

Akhisar Belediyesinin geçen yıl başlattığı Açık Hava Sinema Geceleri, bu yıl da devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Alanı’nda sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri eşliğinde alana gelen Akhisarlılar, açık ve güzel havada, çimlerin üzerinde film izleme keyfi yaşadı. Yaz ayları boyunca her çarşamba akşamı gölet alanında açık hava sinema gecesi düzenleneceği, Belediye sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen açık hava konserlerinin ardından açık hava sinema geceleri, gölet alanında “Aile Arasında” filmi ile başladı. Akhisar Belediyesi ekipleri alanı dolduran sinemaseverlere dezenfektan ve maske dağıtımı yaptı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Hepimiz çok zor bir süreçten geçtik. Ancak normalleşme sürecimizde daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Bizler de sosyal mesafe, hijyen ve maske eşliğinde sosyal etkinliklerimizi başlattık. Açık hava konserleri ardından açık hava sinema geceleri de dün akşam itibari ile başladı. Her çarşamba akşamı sinema etkinliğimiz ile birlikte her pazartesi ve perşembe günleri de açık hava konserlerimiz sürecek.” dedi.

Akhisar Belediyesi, Açık Hava Sinema etkinliklerine 5 Ağustos Çarşamba günü “Şirinler Kayıp Köy” isimli animasyon film ile devam edecek.

