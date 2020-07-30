Turgutlulu şehidin ismi yaşadığı sokağa verilecek

Turgutlu Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 4 Ağustos Salı günü 18.00’da eski belediye binasında yapılacağı öğrenilirken, toplantıda Kuzey Irak’ta şehit düşen P. Uzm. Onb. Onur Karakaya'nın baba ocağı olan sokağın isminin ‘Şehit P. Uzm. Onb. Onur Karakaya’ sokak olarak değiştirilmesi de görüşülecek.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık edeceği Ağustos Ayı Meclis Toplantısında 8 madde görüşülüp karara bağlanacak. Meclis Toplantısı aynı zamanda Turgutlu Belediyesinin Facebook hesabından canlı olarak da yayınlanacak.
Ağustos ayı toplantısında Pençe 3 harekatı kapsamında 25 Mart 2020 tarihinde Kuzey Irak’ta şehit düşen P. Uzm. Onb. Onur Karakaya'nın baba ocağı adresi olan Selvilitepe Mahallesi Gözde Sokak isminin ‘Şehit P. Uzm. Onb. Onur Karakaya’ sokak olarak değiştirilmesi konusu da görüşülecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.