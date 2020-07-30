Bakan Yardımcısı İnce, Salihli'de trafik denetimine katıldı



Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle yapılan trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kurban Bayramı için trafikte alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ndeki uygulama noktasını ziyaret etti. İnce´ye Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Samet Taştan eşlik etti. Jandarma Komutanlığı tarafından açılan standı da inceleyen İnce, sürücü ve yolculara çeşitli hediyeler verdi.

Muhterem İnce, 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında bayram süresince 162 binden fazla personelin görev yapacağını belirtip, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı olarak trafik kazalarını en aza indirmek, ölümleri sıfırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu hedef için Trafik Güvenliği Strateji Uygulama Belgemizi hazırladık. Bu belgemizi 81 il Valiliğimizle paylaştık. Bu kapsamda çeşitli eğitimler, bilgilendirme çalışmaları ve kampanyalar düzenliyoruz. Bu yılda 'Trafikte daha iyiye' adlı sloganımız var. Trafikteki kazaları en aza indirmek, ölümlü kazaları sıfırlamak için sahadaki arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Manisa'da bu anlamda çok güzel ve başarılı çalışmalar yürüten illerimizden biri. Valimizin koordinesinde emniyet müdürlüğümüzün, jandarma komutanlığımızın ve özellikle trafik alanında çalışan arkadaşlarımızın çok ciddi gayretleri var."

´23 BİN ARKADAŞIMIZ FAAL OLARAK ÇALIŞACAK´

Bayramların trafik hareketliliğinin en yoğun olduğu günler olduğunu hatırlatan İnce, `´Trafik kazalarının kaza riskinin de en yoğun olduğu günler. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı olarak Bakanımızın imzası ile bir genelge yayımladık. Bu genelge kapsamında 7 günü kapsayan bir denetim, çalışma eğitim ve bilgilendirmeyi içeren bir paket hazırlandı. Bayram boyunca sahadaki arkadaşlarımızın bu konudaki alınan tedbirleri nasıl uyguladığını yerinde görüyoruz. 162 bin civarında arkadaşımız bayram boyunca trafik konusunda görev yapacaklar, sahada olacaklar. Yaklaşık 23 bin civarında arkadaşımızda gün içerisinde faal olarak çalışacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-07-30 18:33:43



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