Manisa'da ormanlık bölgedeki 3 tarla içinde 550 kök kenevir ele geçirildi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından edinilen istihbari çalışmalar sonucunda ormanlık bölgede birbiriyle bağlantılı 3 tarla içinde 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi Gökçukur mevkiinde bugün Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri istihbari çalışması neticesinde ormanlık bölgede birbiri ile bağlantılı 3 tarla içerisinde boyları 50 santimetre ile 215 santimetre arasında değişen toplam 550 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirler, numune alınmasının ardından imha edilirken, kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

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