Akhisarspor'da 3 futbolcu serbest

AKHİSAR, (DHA) - TFF 1. Lig'de sezon boyunca kovaladığı Süper Lig'i son hafta kaçırıp Play-Off'ta da Karagümrük'e elenmenin şokunu yaşayan Akhisarspor'da 3 futbolcunun sözleşmesi bitti. Futbol Federasyonu'nun aldığı liglerde küme düşmenin kaldırılması kararına da tepkilerini sürdüren yeşil-siyahlılarda Ergin Keleş, Muhammet Reis ve 3 yıldır takımda forma giyen Eray Ataseven serbest kaldı. Akigo'da kadrodaki diğer 25 futbolcunun ise sözleşmeleri sürüyor. Halen transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda görevinden ayrılmayı düşündüğünü söyleyen Başkan Fatih Karabulut, iç ve dış transferi bayram sonrası ele alacaklarını belirtmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2020-07-31 12:02:39
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