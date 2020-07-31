Turgutlu'da orman yangını

– Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Akçapınar Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan helikopterle ve karadan müdahale ediliyor. Yangına ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de karadan destek veriyor. Ekipler yangını kontrol etmeye çalışırken havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

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