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Manisa Ahmetli'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor (2)

DHA

Manisa Ahmetli'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor (2)


YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Zaman zaman bazı bölgelerde yeniden alevlerin meydana geldiği, ekiplerin ise anında müdahalede bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Amasya, Eskişehir, Samsun, Çorum'dan da takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin kullandığı arazözlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.
Öte yandan, Ege Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de yanan alanları helikopterle havadan inceledi. Ayrıca Ahmetli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında zarar gören tarım arazilerinin tespiti için bölgede çalışma başlattı.Nurullah ÇANKAYA/AHMETLİ (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Nurullah ÇANKAYA
2020-08-02 13:11:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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