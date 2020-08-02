Sarıgöl’de THK’na 6 bin 225 deri bağışlandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Hava Kurumu’na kurban bayramında 6 bin 225 adet kurban derisi bağışında bulunulduğu açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Canlı Hayvan pazarında deri bağışı toplayan Türk Hava Kurumu (THK) Sarıgöl Şubesi ilk günde 6 bin 225 kurban derisi topladı.

Sarıgöl Türk Hava Kurumu Şubesi Saymanı Kader Çakan, "Sarıgöl’den bu yıl, 5 bin 631 adet koyun, 560 adet keçi ve 34 adet sığır derisi topladık. Deriler aynı gün içerisinde tuzlanarak ihaleyi alan tüccarlar tarafından götürüldü. Bağışta bulunan vatandaşlarımız teşekkür ederim." dedi.

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