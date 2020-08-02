Trafik ihlalleri havadan tespit edildi

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Manisa’da havadan yapılan trafik denetiminde 39 araç sürücüsüne 23 bin 19 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan AkhisarGölmarmaraSalihli ve ManisaAkhisar Karayolunda bugün Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.00 12.00 saatleri arasında toplam 40 personelin katılımıyla trafik ihlallerinin havadan helikopterle denetimi yapıldı. Havadan trafik ihlali yaptığı tespit edilen araçlar ekipler tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetim sonucunda 1.032 araç kontrol edilirken kontrol sonucunda trafik ihlali yapan 39 araca 23 bin 19 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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