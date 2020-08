Manisa Ahmetli'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor (3)

KURBANLIKLARININ PARASI YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve üç gündür söndürme çalışmaları devam eden orman yangınının sıçraması sonucu içlerinde kümeslerin de bulunduğu 10 yapı tamamen küle döndü. Yangın nedeniyle evlerinden okul servisleri ve ambulanslarla tahliye edilen vatandaşlar, geceyi akraba ve komşularının evlerinde geçirdi. Can havliyle evini terk eden vatandaşlardan 62 yaşındaki Halil Erakbaba'nın ise Kurban Bayramı adeta zehir oldu. Bayram öncesi sattığı 15 kurbanlıktan elde ettiği 50 bin TL'yi evinde saklayan Erakbaba'nın tüm kazancı, evine sıçrayan yangında küle döndü.

'HER ŞEYİMİZ YANDI, BİR TEK ÜZERİMİZDEKİ ELBİSELERİMİZ KALDI'

Çok büyük üzüntü yaşadığını söyleyen 3 çocuk babası Halil Erakbaba, "Evimiz yandı. Ne yapalım? Benim küçük bir işim vardı dışarı çıkmıştım. Neyimiz varsa yangında telef oldu. Hayvanlarımız, paramız telef oldu. Bir tek üzerimizdeki elbisemiz kaldı 1 tane de tavuğum kaldı. 40 kadar tavuğum vardı hepsi kümeste telef oldu. Kurbanlıklarımızı sattık. Buradan elde ettiğimiz 50 bin TL'yi evde saklıyorduk ama hepsi yandı. Şu an geçici olarak misafirhanede kalacağız. Bundan sonrasını ise bilmiyoruz" dedi.Hande NAYMAN/AHMETLİ (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Ahmetli Hande NAYMAN

2020-08-02 15:59:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.