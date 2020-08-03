Manisalı muhtardan örnek davranış

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Topçu Asım Mahalle Muhtarı Mustafa Kutay, muhtarlık bürosunda vatandaşlardan topladığı etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtarak örnek bir davranışa imza attı.

Kurban Bayramını muhtarlıkta geçirerek gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ve çocuklara yaptığı kıyafet yardımıyla örnek bir davranış gösteren Topçu Asım Mahallesi Muhtarı Mustafa Kutay, vatandaşların da takdirini topluyor. Muhtar Kutay, başta Yunusemre Belediyesi olmak üzere hayırsever vatandaşların destekleriyle insanların yüzlerini güldürüyor.

Topçu Asım Mahalle Muhtarı Mustafa Kutay, "Mahalle halkı ve hayırseverler olarak kurban bayramında topladığımız yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Şuana kadar 100 haneyi buldu yaptığımız yardımlar. Yunusemre Belediyesi de bize et dağıtımında yardımda bulundu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Bayramında da yaptığımız yardımlar oldu. 200 ailemize yardım kolisi dağıttık. Mahallemizde oturan vatandaşlarımız da çok destek de bulundu. Ramazan Bayramında 5 çocuğumuzu giydirdik, bu bayramda 3 çocuğumuza yardım ettik. Ayrıca okul zamanında 9 çocuğumuzun kırtasiye ve okul kıyafeti desteğinde bulunduk" diye konuştu.

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