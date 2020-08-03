Kavşakta çarpışan iki motosikletli yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde kavşakta çarpışan motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu üzeri Jandarma Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AAU 270 plakalı motosikleti ile şehir içinden İlçe Jandarma Komutanlığı istikametine geçmek isteyen Hatice Ç. (43), Uşak yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan Burak Y. (18) idaresindeki 45 RA 9331 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet sürücüsü de motosiklet üzerinden savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralı Burak Y., ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, her iki motosiklet sürücüsünün de kask takmadığı öğrenildi.

Kaza sebebi ile İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yaralılar ve kazaya karışan motosikletlerin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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