Alaşehir'de orman yangını 1 saatte söndürüldü



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kozluca Mahallesi Tilki Tepesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine 5 arazöz, 3 uçak, 1 helikopter ve 30 personel sevk edildi. Bu sırada mahalleli, ekipler gelene kadar yagına müdahalede bulunarak büyümesini önledi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 buçuk hektar ağaçlandırma sahasında dikilmiş olan çam fidanları zarar gördüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-08-03 22:26:35



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