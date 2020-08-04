Turgutlu Belediyesi üniversite tercih merkezleri açıldı

Turgutlu Belediyesi tarafından kurulan üniversite tercih merkezi iki noktada üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da üniversite tercih merkezlerini ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adayı öğrencilere yönelik başlatılan üniversite tercih merkezi çalışmalarına başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 6 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak YKS tercihlerinde Turgutlulu üniversite adaylarına tercihlerinde yardımcı olacak merkezler, Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM) ve eski belediye binasında kuruldu. Tercih uzmanlarının üniversite adaylarına destek olduğu merkezlerde eski belediye binasında kurulan tercih merkezinde ise İstanbul Aydın Üniversitesi tercih uzmanlarınca danışmanlık hizmeti veriliyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ve Evren Erbaş Ser ile birlikte iki noktada kurulan üniversite tercih merkezlerini ziyaret ederek, uzmanlarıyla bir araya geldi. Üniversite Tercih Merkezleri ile ilgili konuşan Başkan Akın, “Geçtiğimiz yıl ilk kez kurduğumuz ve binden fazla öğrencimize üniversite tercihlerinde yardımcı olduğumuz Üniversite Tercih Merkezi projemizi bu yıl da gerçekleştirdik. TURBEM Binamızda ve eski belediye binamızda kurduğumuz tercih merkezlerimiz ile üniversite adayı öğrencilerimize tercihlerini en doğru şekilde yapmaları için tercih uzmanlarımızın katkılarıyla destek oluyoruz. Bugün de başkan yardımcılarımızla birlikte 14 Ağustos’a kadar üniversite adaylarımızın hizmetinde olacak tercih merkezlerimizi ziyaret ederek uzmanlarımızla bir araya geldik. Üniversite tercihlerini yapacak öğrencilerimiz tercih merkezlerimize giderek ücretsiz olarak bu çalışmamızdan faydalanabilirler. Eğitim yaşamlarında yeni bir döneme başlayan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor ve üniversite adayı tüm gençlerimizi tercih merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

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